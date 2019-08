Di Stefano: “Oggi è un mese di lavoro di Giampaolo e si vedono già i risultati”

Peppe Di Stefano, intervenuto su Sky Sport ha parlato del lavoro di Marco Giampaolo: “Oggi è un mese di lavoro per Giampaolo. Il lavoro era e resta lungo nonostante le buone impressioni. Tre amichevoli, la prima non giocata bene col Bayern per i carichi di lavoro, la seconda persa col Benfica ma giocando bene per 70 minuti e l'ultima molto bene con lo United. Non è il risultato che conta, ma il Milan inizia a far vedere un idea di gioco. Giampaolo chiede verticalizzazioni, al trequartista movimenti ben precisi, alle mezze ali di recupera palla in avanti, alla punta di scattare in profondità. Il lavoro procede bene”.