Di Stefano: "Pioli ha fatto una cosa intelligente. Se il Milan dovesse giocare così lotterà per le posizioni alte"

Peppe Di Stefano, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato di Milan e del suo nuovo allenatore: "Pioli ha fatto una cosa intelligente: ha messo il Milan di Gattuso in campo. Suso e Calhanoglu in campo, gli stessi uomini a centrocampo. Impostava la manovra a tre in difesa mentre un terzino spingeva. La non vittoria di ieri è una coincidenza, se il Milan dovesse giocare sempre così si ritroverà a lottare per le posizioni alte in classifica."