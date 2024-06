Di Stefano: "Questa Italia mi sembra molto il Milan quando iniziò cinque anni con Stefano Pioli"

Intervenuto sul canale YouTube di Carlo Pellegatti, il giornalista di Sky Sport Peppe Di Stefano ha parlato della Nazionale di Luciano Spalletti dopo l'esordio di ieri ad Euro2024 contro l'Albania, trovando alcune similitudini con il primissimo Milan di Stefano Pioli, per atteggiamento, idee di gioco e tanto altro. Queste le sue dichiarazioni.

"L'1 a 0 è stato devastante Carlo. L'1 a 0 dopo 23 secondi avrebbe fatto crollare chiunque. L'Albania è stata rinunciataria. Quello che mi è piaciuto è che riuscito a trasferire (Spalletti ndr) in poche settimane di lavoro un'idea di calcio. L'Italia non è una squadra fortissima, è una squadra che fra due anni può essere una squadra forte ai prossimi Mondiali, speriamo di farli, ma non è una squadra di primissima fascia. Doveva trasferire un concetto di gioco e ci sta riuscendo. Ha delle buone individualità, ma mi sembra molto il Milan quando iniziò cinque anni con Stefano Pioli. Non è una squadra fortissima ma il gioco doveva essere la stella di quel Milan, e così fu. Poi chiaramente un po' di rimpianti per le tante assenze, poi io sai quali sono anche il mio legame con Sandro Tonali, e ci starebbe perfettamente Tonali in questa Italia".