Di Stefano: "Rinnovo Leao, le volontà ci sono: va trovata la quadra"

Intervenuto a Sky Sport 24, Peppe Di Stefano ha parlato così della trattativa per il rinnovo di Leao dopo l’incontro a Casa Milan di ieri con l’avvocato del giocatore: “Non ci sono novità di giornata, l’incontro fondamentale è stato ieri. Ieri si è aperto definitivamente un piano; era presente l’avvocato francese che rappresenta il giocatore. Molti dicono “Magari si poteva chiudere in un solo incontro”. No, non funziona così. Le trattative ormai si aprono così, poi vanno avanti via mail, via videotelefonata, via call, via Whatsapp con continui aggiornamenti. Ci sarà una proposta del Milan, ci sarà una controproposta del giocatore: sappiamo che il nodo non è soltanto l’ingaggio ma c’è quella multa da pagare che è abbastanza rilevante. Al momento la situazione mi sembra la seguente: il Milan farà di tutto per rinnovare il giocatore, con uno sforzo che avrebbe dovuto/potuto/voluto fare per Kessie, Donnarumma, Calhanoglu e Romagnoli e che invece non ha fatto: lo farà in questo per Leao, perché Leao è diverso. Ma non perché Leao sia necessariamente più forte, ma perché è giovane, rappresenta un capitale, perché perdendolo adesso lo perderesti nel momento più importante della sua e della tua crescita: rinnovandogli il contratto vorrebbe dire tanto in futuro anche in termini di cessione. La volontà del Milan c’è, della volontà dello staff tecnico non ne parlo neanche, la volontà dell’ambiente pure. La volontà del ragazzo da quello che mi risulta, c’è. Chiaro, bisogna però trovare una quadra dal punto di vista finanziario. Da quello che mi risulta Leao non vuole andare via dal Milan, sta bene al Milan e ci mancherebbe altro: il Milan lo ha fatto diventare uno dei calciatori più importanti d’Italia e in Europa. E probabilmente “papà” Maldini, così lo definiscono tanti giocatori, gli ha dato il consiglio giusto: “Resta al Milan e cresci ancora col Milan”. Bisogna trovare la quadra, la trattativa è partita, ci saranno aggiornamenti continui e costanti, ci saranno up, ci saranno down, ma secondo me c’è la volontà al momento di trovare una quadra. Poi al momento da quello che mi risulta si andrà avanti quantomeno fino all’inizio del Mondiale: il Milan avrebbe quella come prima deadline. Il club vorrà capire e dovrà quindi venire fuori anche la volontà decisa del giocatore”.