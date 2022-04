Di Stefano: "Sala? Milan e Inter hanno bisogno di tempi certi"

MilanNews.it

Intervenuto negli studi di Sportitalia Mercato, il sindaco di Sesto San Giovanni Roberto Di Stefano ha parlato in merito alla questione stadio che sta coinvolgendo Milan, Inter, il Comune di Milano e altri limitrofi come quello di Sesto. Di Stefano ha dichiarato: “Se il sindaco Sala perde il nuovo stadio è perché non riesce a trattenere Milan e Inter che hanno bisogno di tempi certi per fare l’investimento, che sia a Sesto San Giovanni o a Milano o in un altro comune. Se le società e i fondi hanno bisogno di patrimonializzare e comprendono che su Milano questa possibilità non c’è, ci sta che si guardino in giro”.