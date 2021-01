Di Stefano: "Sarà difficile vedere Mandzukic titolare domani. Presenti Maldini e Massara a Milanello"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Peppe Di Stefano ha parlato delle ultime da Milanello. Queste le sue parole: "Mandzukic è reduce da un anno di inattività e il suo modo di giocare è quello di un giocatore che non si risparmia. Bisogna quindi vedere quanti minuti ha nelle gambe. Il Milan sta lavorando concentrato verso la partita di Coppa Italia con l'Inter ecco perchè le scelte che verranno fatte non saranno fatte con la frenesia ma con la testa. Sarà complicato quindi vedere Mandzukic titolare da domani. Presenti Maldini e Massara a Milanello. Non ci sarà ritiro per la squadra"