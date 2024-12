Di Stefano: "Serve un'alternativa a Fofana e Reijnders. Se giochi con Musah a destra allora Chukwueze è un po' troppo leggerino"

Ultimi giorni di quiete prima dell’inizio di un periodo pregno di partite e sfide che si faranno sempre più decisive tra Serie A, Supercoppa, Champions League e Coppa Italia. Come ci arriva il Milan? Peppe Di Stefano, noto giornalista di Sky Sport, ne parla con Carlo Pellegatti in un video sul suo canale YouTube. Queste le sue dichiarazioni.

Hai una mezza idea su come potrebbe essere il mercato del Milan?

“Secondo me dovrebbe arrivare un esterno d’attacco a destra per il 4-2-3-1. Se hai deciso di giocare con Musah lì allora Chukwueze, per quello che vuole Fonseca, è un po’ troppo leggerino. Secondo me serve anche un’alternativa a Fofana e Reijnders. È vero che torna Bennacer ma non basta, la stagione è lunghissima e adesso arriva il momento più complicato, più lungo e più eccitante: devi avere energia e sprint, sei arrivato a metà stagione. In difesa non si tocca nessuno, a meno di clamorose sorprese per Theo Hernandez. Chiaro, c’è da capire la questione Calabria. Da quello che risulta un po’ a tutti non c’è negoziazione per il suo rinnovo di contratto. Se il Milan deciderà di farlo uscire prima, o il ragazzo deciderà di andare via prima è chiaro allora che servirà qualcosa lì”.