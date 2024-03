Di Stefano: "Vediamo che reazione avrà Maignan dopo l'allenamento di oggi, se sta bene non ci sono dubbi per domani"

Come sta Mike Maignan? Le notizie arrivate ieri da Milanello hanno escluso interessamenti capsulo-legamentosi dopo la brutta botta subita a Praga in avvio di partita. Solo un po' di spavento per il portiere francese, che oggi si sta allenando con la squadra nel contro sportivo rossonero. Peppe Di Stefano, in diretta su Sky Sport 24, parla delle possibilità dell'ex Lille di partire da titolare anche domani pomeriggio contro il Verona.

Queste le sue dichiarazioni: "Mike Maignan è a disposizione di Pioli. O meglio, lo era prima dell’allenamento che è iniziato da pochi minuti. Vedremo quale sarà la reazione muscolare dopo il problema che ha avuto nella trasferta di pochi giorni fa contro lo Slavia Praga e poi si capirà se sarà titolare o meno. La mia impressione è che qualora stesse bene non ci sarebbero dubbi sul vederlo titolare domani".