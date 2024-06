Di Stefano: "Zirkzee? E' un giocatore da San Siro, sarebbe perfetto per il Milan"

vedi letture

Peppe Di Stefano, intervenuto al canale YouTube di Carlo Pellegatti, ha parlato così del possibile arrivo di Joshua Zirkzee al Milan: "Sarebbe il miglior acquisto che potrebbe fare il Milan in attacco. Però c'è il problema commissioni che non è banale. Purtroppo le commissioni stanno diventando sempre più rilevanti nel mondo del calcio. Zirkzee sarebbe l'uomo giusto per il Milan, è l'uomo da San Siro, è l'uomo giusto per la maglia numero 9 del Milan. Aveva tante richieste dall'estero, ma ha capito che deve fare ancora uno step in Italia.

Il sistema di gioco del Milan è perfetto per Zirkzee. Il Milan non cerca solo gol, ma anche un giocatore che sappia fare fraseggio. Il suo arrivo sarebbe importante anche per alcuni giocatori del Milan che potrebbero sfruttare i suo movimenti, come Loftus-Cheek per esempio. Zirkzee è un giocatore da San Siro, sarebbe un grande colpo per il Diavolo. A differenza di altri nomi accostati al Milan, lui conosce già il calcio italiano e il nostro campionato. Non è semplice per chi arriva in Italia dall'estero adattarsi subito alla Serie A".