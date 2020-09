Diamanti: “Tonali al Milan? Sicuramente se la caverà"

Lunga intervista ad Alessandro Diamanti sul portale Cronache di Spogliatoio. Il fantasista del Western United, a Melbourne, ha fatto un bilancio della sua prima stagione in Australia e parlato anche dei temi più attuali di Serie A, tra cui il trasferimento di Tonali al Milan: "Il calcio è cambiato. Un tempo per andare in un grande club dovevi fare quattro o cinque stagioni al top, ora è più semplice arrivare in certe squadre. Comunque sicuramente se la caverà, il calcio italiano è diverso. Basta guardare la Nazionale: prima non contava l’età ma solo l’esperienza e le prestazioni. Ora c’è chi è stato convocato senza neanche esordire in Serie A. Non dico sia sbagliato, solo che è diverso".