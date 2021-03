Diaz: "Ibra fa la differenza anche psicologicamente e mentalmente"

Nel corso della sua intervista a Sky Sport lo spagnolo Brahim Diaz ha parlato così di Zlatan Ibrahimovic: "Ibrahimovic è molto importante per noi, lo dimostra facendo la differenza e non intendo solo in campo, ma anche psicologicamente e mentalmente perché è un giocatore che ti chiede il massimo e ti spinge a dare il massimo e con la sua esperienza ti può dare consigli per aiutarti a dare il meglio. È molto importante che sia tornato e ora andiamo avanti tutti insieme, uniti, per ottenere quello che vogliamo, che è vincere le ultime partite che mancano”.