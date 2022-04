Diaz, sono 7 le partite in cui il trequartista del Milan è subentrato in questa stagione

MilanNews.it

© foto di Image Sport

Brahim Diaz in 36 presenze complessive in questa stagione con il Milan, ne ha giocate 29 da titolare. Solo in 6 occasioni il trequartista rossonero è subentrato a gara in corso. A dire il vero nell’ultimo periodo, date le sue prestazioni non esaltanti, ha un po’ perso il posto e per questo motivo è rimasto inizialmente diverse volte in panchina.