Dida compie gli anni, il Milan: "Auguri grande portiere!"

Nelson Dida compie oggi gli anni, il portiere brasiliano ed ex preparatore negli ultimi due anni spegne oggi 49 candeline. Il Milan ci ha tenuto ha esprimere il proprio pensiero di auguri a Nelson, così dopo aver richiamato il coro che i tifosi gli dedicavano quando giocava: "Le sue parate saranno per sempre scolpite nella nostra memoria. Auguri, grande portiere!". La redazione di MilanNews.it si unisce agli auguri di buon compleanno.

Nelson Nelson Dida Dida!

His saves are forever etched in our memories



Auguri, goleiro grande 🇧🇷#SempreMilan

Brought to you by @BancoBPMSpa pic.twitter.com/p39mVPHhtS