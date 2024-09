Dida minimizza il caso Theo-Leao: "Erano appena entrati e avevano già ricevuto tutte le indicazioni da parte dell'allenatore"

Nelson Dida, ex portiere rossonero, è tornato a parlare a SportMediaset del caso del coolng break che ha riguardato Theo Hernandez e Rafael Leao durante Lazio-Milan. Ecco le sue parole: "Si sta facendo un grande caso, ma per me non è così significativo. Sono due ragazzi importanti per il Milan che erano appena entrati in campo e che avevano già ricevuto tutte le indicazioni da parte dell'allenatore.

Il cooling break serve per far respirare un po' i giocatori quando fa caldo, loro erano appena entrati. Capisco che è importante stare tutti insieme, però non farei comunque un caso di quello che è successo".