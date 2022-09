Dida su De Ketelaere: "Mi ha fatto un'ottima impressione: ha bisogno di serenità"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel corso dell'intervista rilasciata questa mattina alla Gazzetta dello Sport, Nelson Dida ha parlato anche di Charles De Ketelaere. Queste le parole dell'ex preparatore dei portieri del Milan: "Mi ha fatto un’ottima impressione, ma come tutti i nuovi, soprattutto i giovani che arrivano in Serie A, ha bisogno di tempo e serenità per esprimersi al meglio. Charles ha tutte le potenzialità e le caratteristiche tecniche per essere un campione"