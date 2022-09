Dida sul Milan: "Tra le favorite: ha la forza di ripetersi"

MilanNews.it

Nelson Dida ha parlato delle possibilità in questa stagione per il Milan, nel corso dell'intervista pubblicata stamattina dalla Gazzetta dello Sport. Queste le aprole del portiere brasiliano: "Sicuramente parte tra le favorite e con altrettanta sicurezza dico che ha la forza di ripetersi. Questo campionato sarà strano per l’interruzione del Mondiale, ma il gruppo è solido e di qualità"