Diddi: "Allegri non è un integralista. Ma il bel gioco ora va in secondo piano: serve ricostruire"

Luca Diddi, match analyst conosciuto sui social come 'Il Tattico', si è così espresso sul suo canale Youtube sulla nomina di Massimiliano Allegri quale nuovo allenatore del Milan: "Scelta intelligentissima. Allegri non è un integralista: lui gioca, prende la rosa a disposizione e valorizza i giocatori a disposizione. Utilizza il materiale che ha e lo valorizza. Il bel gioco al Milan interessa relativamente ora, interessa tornare a vincere, creare una base. Il bel gioco va in secondo piano: serve uno che ricostruisca".

IL COMUNICATO UFFICIALE DEL MILAN

AC Milan comunica di aver affidato la conduzione tecnica della Prima Squadra maschile a Massimiliano #Allegri.

Nato a Livorno l’11 agosto 1967, Massimiliano Allegri dopo aver giocato in Serie A con le maglie di Pisa, Pescara, Cagliari, Perugia e Napoli, inizia la carriera da allenatore nel 2002. Siede sulle panchine di Aglianese, SPAL, Grosseto e Sassuolo prima della chiamata del Cagliari nel 2008, con cui debutta in Serie A. Nel 2010 arriva al Milan, con cui vince subito lo Scudetto numero 18 della storia rossonera e la Supercoppa Italiana 2011. Dal 2014 al 2019 prima, e dal 2021 al 2024 poi, siede sulla panchina della Juventus con cui conquista 5 Scudetti, 5 Coppe Italia e 2 Supercoppe Italiane.

Il Club rivolge a Massimiliano e ai suoi collaboratori un caloroso in bocca al lupo