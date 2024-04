Diddi: "De Rossi ha guardato il derby? No, PSG-Milan"

Luca Diddi, ex match analyst dell'Hellas Verona, ha parlato della prestazione di ieri sera del Milan contro la Roma in un video sul canale YouTube di Carlo Pellegatti. Questi i suoi pensieri e le sue considerazioni.

De Rossi si è rifatto ai derby? “Chi vede il Milan e gioca contro il Milan si riguarda certe partite. A me ha ricordato PSG-Milan. Ho rivisto le uscite nel derby, non sono le stesse. Invece in PSG-Milan 3-0 uguali identiche sofferenze. Le avrà riguardate qualche mio collega della Roma? 1000%. La tattica di De Rossi ha vinto contro la tattica di Pioli. La Roma ha fatto una partita attenta, equilibrata e di sacrificio, prevedendo quelle che potevano essere le uscite del Milan e la fase offensiva del Milan. Il Milan è stato meno attento, ripercorrendo gli stessi errori fatti col PSG, e non rendendosi conto che in certe situazioni non si può giocare in un certo modo. Il fatto che il Milan continui a giocare in modo uguale contro squadre con la difesa a 4 e costantemente va in difficoltà è una riflessione da fare. Se fossi il match analyst del Milan stamattina farei rivedere i gol presi e le situazioni del primo tempo, e vorrei capire il perché. Direi: “Mister, non abbiamo certi giocatori e dobbiamo giocare in maniera diversa”.

Ho sempre elogiato Pioli per la sua fase offensiva, il problema è che la fase di non possesso è spesso sbagliata nelle partite che contano. Il Milan quando si sente troppo bello e sicuro, scivola. Conosco quelli che stanno dietro a De Rossi, ci ho lavorato. È gente brava, gente che sta attenta al particolare, che cura ogni minima cosa e sapevano che andavano a trovare quelle criticità. È la prima cosa che ho fatto capire se avevano visto quelle partite, e questa ne è la conferma. Stamattina quando ho rivisto la partita mi sono detto “PSG-Milan, identica”. Sono andato a rivederla, stesse uscite identiche. Leao che mi stava su Marquinhos, su Hakimi ci usciva Musah ma in ritardo perché Zaire-Emery e Vitinha facevano il Cristante. Due contro uno con Theo Hernandez, 3-0 PSG. Perché tutto questo? Me lo sono chiesto anche io, non so rispondere”.