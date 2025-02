Diddi: "I problemi di Walker e Theo col Feyenoord sono stati i giocatori che avevano davanti che non facevano quello che dovevano fare"

Il Milan perde con il Feyenoord, ma la cosa più preoccupante della serata di Rotterdam non è il risultato, bensì la solita prestazione da dimenticare in fretta. Sempre gli stessi problemi difensivi, con i terzini rossoneri che hanno sofferto dall'inizio alla fine situazioni di inferiorità numerica dettate dalla mancanza di aiuto dei compagni. Luca Diddi, match analyst, ne parla così in un video sul canale YouTube di Carlo Pellegatti.

“Avevo un’idea, e cosa ho fatto? Sono andato a rivedere la situazione. Puoi mettere i due terzini più forti del mondo, ma se si trovano Reijnders alto, Fofana che per mancanza di copertura di Joao Felix deve uscire sul suo play, in più la sovrapposizione del terzino avversario e trequartista che gli si butta alle spalle. Ti ritrovi in una situazione di tre contro uno. Anche i terzini più forti del mondo vedono uno che gli passa da dietro, uno che si butta alle spalle e un terzo da affrontare: diventa un problema. I problemi di Walker e Theo in questa partita sono stati i giocatori che avevano davanti che non facevano quello che dovevano fare, che facevano delle scalate sbagliate. Non è una situazione casuale, è studiata dal Feyenoord. Se affronto il Milan, gioco esattamente come il Feyenoord”.