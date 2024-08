Diddi sprona il Milan per Fofana: "Uno così non lo puoi pagare 10 milioni: non la farei lunga, sei il Milan, spendi 25/30 per quel giocatore lì"

Il tattico Luca Diddi, intervistato da Carlo Pellegatti sul suo canale YouTube, si è espresso sul mercato del Milan, specialmente su Fofana, obiettivo del centrocampo rossonero. Ecco le sue parole: "Spendere 30, 25, quanti sono, per Fofana? Perfetto, sei il Milan, vai a prendere quel giocatore lì. Non la farei neanche lunga, il campionato è alle porte, il calciatore deve integrarsi e ambientarsi. Stiamo parlando di un calciatore determinante, che ha un valore importante, andava preso il 10 di luglio, non il 10 di agosto".

Ancora Diddi: "Non lo puoi pagare 10 milioni uno così. Io me lo sento, Fonseca ogni giorno si sveglierà e chiederà "ma per Fofana, a che punto siamo?". Sono quei gicoatori che vuoi aver subito perché devi costruire la fase di non possesso, non è il terzino, la mezzala, devi costruirci la squadra, la fase difensiva, un movimento, uno sviluppo, è troppo importante per portarlo a una settimana dall'inizio del campionato: se il Milan non vuole spendere quei soldi, vada su un altro obiettivo".