Dieci anni fa l'ultima presenza e l'ultimo gol di Pato con la maglia del Milan

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il 22 novembre 2012, Alexandre Pato scendeva per l'ultima volta in campo con la maglia del Milan. Il talento brasiliano che tanto aveva fatto sognare i tifosi rossoneri prima di entrare in una spirale senza fine di problemi fisici che lo hanno accompagnato per il resto della carriera, entrò in campo al 67' della partita di Champions League che il Milan disputò e vinse in Belgio contro l'Anderlecht con il risultato di 1-3. Quel giorno dopo i gol di El Shaarawy e Mexes segnò anche il brasiliano che così siglò anche la sua ultima segnatura con il Diavolo: una rete al 91'. Pato venne ceduto il 3 gennaio 2013 al Corinthians.