Diego Lopez sicuro: "Il Milan con Allegri potrà partire bene. Serie A con tante big attrezzate"

“Scudetto al Napoli? Un bel colpo. Una grande soddisfazione per tutta la città di Napoli, la squadra, la tifoseria. L’allenatore, Antonio Conte, è stato l’arma in più. Parliamo di un tecnico che ovunque va vince”. Così a TuttoMercatoWeb.com Diego Lopez, allenatore tra le altre ex di Palermo, Brescia e Cagliari, sul campionato vinto dal Napoli ai danni dell’Inter.

Il Napoli se l’è vista con un brutto cliente: l’Inter

“Pensavo che fosse favorita l’Inter. Ha più esperienza e l’allenatore è lo stesso da più anni. Però mi fa piacere che abbia vinto il Napoli perché il lavoro paga sempre”.

Il prossimo sarà, nelle idee, il campionato del riscatto per molti

“Sarà sempre il solito campionato con tante squadre attrezzate. Inter e Napoli rimarranno ancora le squadre favorite. Anche Milan e Roma, che cambieranno allenatore e partiranno con un nuovo progetto, potranno fare bene”.