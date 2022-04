Dionigi: "La Serie A è equilibrata. Scudetto? Non è semplice"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Davide Dionigi, allenatore, è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com soffermandosi sulla lotta Scudetto che vede coinvolte Milan, Inter e Napoli: "Lotta Scudetto? Non è semplice, c’è stato un momento in cui l’Inter sembrava favorita, poi il Milan, per una parte il Napoli e ora di nuovo i nerazzurri. Oggi direi che l’Inter è di nuovo favorita. Il torneo è equilibrato, colpa della crisi tecnica ed economica. Il livello si sta pareggiando in A come in B".