Dionisi: "Scudetto? Campionato è ancora lungo. Il Napoli sembra imbattibile"

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervenuto in conferenza stampa nel post-partita di Napoli-Sassuolo, Alessio Dionisi ha parlato così della lotta scudetto: "Ad oggi la classifica parla chiaro. Il Napoli in questo momento sembra imbattibile, è lì per merito. Ma il campionato è ancora lungo, ci sono altre squadre che se la giocheranno fino in fondo. Difficile comunque fare valutazioni: ogni squadra dipende da quanto la affronti".