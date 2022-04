Dionisi su Frattesi e Scamacca in una big: "Credo serva di più"

MilanNews.it

Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, si è così espresso a FanPage su Frattesi e Scamacca: "Hanno delle qualità? Assolutamente sì. Stanno facendo bene? Altrettanto vero. Io credo che serva di più. Esperienza non ne hanno, entusiasmo tantissimo e qualità anche: se possono bastare, allora sì. Ma non sta a me dirlo, io sono l’allenatore del Sassuolo e me li tengo stretti, come tutti gli altri.