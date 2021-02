Diritti Tv, CorSport: "Dazn ha più certezze. E può rientrare anche Mediaset"

"Diritti TV, Dazn ha più certezze. E può rientrare anche Mediaset" scrive il Corriere dello Sport. Interessanti novità sul fronte diritti tv della Serie A per il triennio 2021-2024. Ieri nuovo rinvio in Assemblea, la prossima settimana, però, verrà fatta una scelta tra Dazn e Sky. La svolta dovrebbe offrirla il ritorno di attualità della questione fondi, che è il motivo che ha spinto 9 club, guidati da Roma e Bologna, ad astenersi. Se nella prossima Assemblea verrà data precedenza ai fondi, si passerà poi a votare sui diritti tv e al momento c'è Dazn (in vantaggio su Sky), che si prenderebbe 7 gare a giornate in esclusiva per 840 milioni. In quel caso si andrebbe a creare poi a un nuovo bando per il pacchetto 2 (le altre 3 gare in co-esclusiva) con la Lega che vuole cambiare la configurazione di quest'ultimo, aggiungendo la possibilità di trasmettere una delle 3 gare in chiaro con Sky, che può contare su Cielo e Tv8, ma Mediaset e la Rai sono pronte a tornare in gioco.