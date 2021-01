Diritti tv: ecco bando Serie A, c'è anche Canale di Lega

Fonte: ANSA

(ANSA) - MILANO, 04 GEN - La Lega calcio serie A punta a incassare almeno 1,15 miliardi di euro a stagione dai diritti tv nazionali del triennio 2021/24, in un bando in cui -apprende l'ANSA- è prevista anche la possibilità della creazione di un canale tematico gestito in proprio. Tre le fasi di vendita: si partirà dall'invito a offrire dedicato ai broadcaster tradizionali, ma, nel caso in cui non si arrivasse all'assegnazione, la Lega tiene aperte le successive opzioni dedicate all'invito ad offrire per gli intermediari indipendenti (come successo nella trattativa poi fallita con Mediapro nel 2018) e alle manifestazioni di interesse per creare il canale. (ANSA).