Diritti tv, giovedì incontro a Milano fra la Lega e Mediapro

Si terrà giovedì un incontro fra la Lega di Serie A e i rappresentanti di Mediapro per quanto riguarda i diritti tv della massima serie. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport le parti stanno lavorando per definire una nuova offerta per i diritti tv del triennio 2021/2024. Da parte del colosso spagnolo quella in questione sarebbe la terza offerta fatta pervenire negli uffici milanesi, con le prime due ritenute insoddisfacenti dai vertici della lega.