Discussione Adani-Cassano su Leao. Adani fa il paragone con Lautaro, Cassano attacca il 10 rossonero

Durante Viva El Futbol, si è acceso un dibattito tra Lele Adani e Antonio Cassano su Rafael Leao.

Adani ha detto quanto segue: “Rafael Leao ha fatto 8 gol e 6 assist, quindi 14 g/a da esterno in tutte le competizioni in una squadra che ne ha segnate poco più di 50 di reti. Lautaro Martinez in una squadra che ne ha fatti 65 di gol, dovrebbe aver fatto 11 gol e 4 assist, ma da centravanti, quindi il bottino è simile. Io voglio capire, cosa ci dicono questi numeri? Che Leao è più forte di quello che molti dicono? Se noi non mettiamo in discussione Lautaro, dobbiamo almeno dire che Leao fa molto male diverse volte, ma quando fa bene, fa talmente bene da farsi bastare meno partite per raggiungere un livello di rendimento che riporta i numeri che ho detto”.

Cassano non è d'accordo con l'amico e ha così risposto: “Innanzitutto lui non è un esterno, lui è un attaccante di sinistra. Se Leao fosse umile e aiutasse, io potrei anche fare finta di niente quando sbaglia. La cosa che mi dà fastidio è che è presuntuoso e pensa di essere un fenomeno, cosa che non è. Non è un leader, guadagna tanti soldi, nelle partite importanti non è decisivo; in base a cosa devo giudicarlo? Tra Pioli e Conceicao, Leao deve ringraziare Mendes”.