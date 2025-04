Disfatta Udinese col Milan, Il Messaggero Veneto: "Fischi a Maignan, poi solo applausi"

"Disfatta bianconera. Fischi a Maignan, poi solo applausi quando esce in barella" scrive Il Messaggero Veneto in prima pagina quest'oggi commentando così la sconfitta interna per 4-0 subìta dall'Udinese contro il Milan. I rossoneri di Conceiçao si sono imposti con due reti per tempo realizzate da Leao e Pavlovic, poi da Theo Hernandez e Reijnders.

Grande paura durante la gara per uno scontro fortuito tra il portiere del Milan Mike Maignan e il difensore Jimenez. Udine non porta fortuna al francese che l'anno scorso era stato vittima di insulti razzisti. Sono le 21.54 quando fischi e fischietti si tacciono all'improvviso davanti alla paura che lascia tutti col fiato sospeso con Maignan fermo a terra. Poi solo applausi quando esce in barella.

Così Kosta Runjaic nel post di Udinese-Milan 0-4: "Oggi sono un po' più arrabbiato delle ultime tre sconfitte. Non è solo non segnare, è anche cercare di non prendere gol. Molto difficile quando si è sotto di due gol all'intervallo. Dobbiamo difendere meglio se vogliamo giocarcela alla pari con queste squadre" ha detto.