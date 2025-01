Disposto un minuto di raccoglimento su tutti i campi per onorare la memoria di Fabio Cudicini

La FIGC e il presidente Gabriele Gravina si uniscono al cordoglio dei familiari di Fabio Cudicini, scomparso all’età di 89 anni. In sua memoria verrà osservato un minuto di raccoglimento prima delle gare di tutte le competizioni in programma nel prossimo fine settimana (inclusi anticipi e posticipi).

Tra i migliori portieri della storia del calcio italiano, soprannominato per la sua agilità tra i pali ‘Ragno Nero’ come il collega russo Lev Yascin, ha vinto nel corso di una straordinaria carriera tutti i trofei nazionali e internazionali per squadre di club. Nato a Trieste e lanciato nel grande calcio dall’Udinese, con cui esordì prima in Serie B e poi in Serie A, nel 1958 fu acquistato dalla Roma. Giocò in maglia giallorossa per otto stagioni, conquistando la Coppa delle Fiere e la Coppa Italia. Dopo una parentesi a Brescia arrivò la chiamata del Milan. E con i rossoneri, guidati da Nereo Rocco, vinse praticamente tutto, dalla Coppa dei Campioni alla prima Coppa Intercontinentale, oltre a una Coppa delle Coppe, uno Scudetto e un’altra Coppa Italia.

“Con l’addio a Cudicini – ha dichiarato il presidente federale Gabriele Gravina - perdiamo un altro straordinario protagonista del nostro calcio. Con la sua classe innata si è guadagnato l’affetto e l’ammirazione di tifosi e avversari, conquistando trofei e diventando leggenda. Grazie a lui un’intera generazione di italiani ha sognato di fare il portiere”.