Domani dieci anni senza Piermario Morosini: il Museo del Calcio lo ricorda esibendo la maglia

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Domani 14 aprile, nel decimo anno dalla scomparsa di Piermario Morosini, il Museo del Calcio della FIGC a Coverciano ricorda il calciatore attraverso la maglia numero 5 indossata in occasione dell’Europeo Under 21 del 2009 disputato in Svezia.

Morosini, scomparso prematuramente il 14 aprile del 2012 durante la partita Pescara-Livorno del campionato di Serie B, esordì con l’Under 21 nel settembre del 2006 e con la maglia degli Azzurrini ha collezionato 18 presenze.

La sua casacca è conservata al Museo del Calcio accanto a quella di un altro indimenticato giocatore come Davide Astori.