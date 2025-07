Domani in programma una partitella in famiglia a Milanello

Continua la preparazione del Milan in vista della prossima stagione. Come succede praticamente da lunedì, sia ieri che oggi la squadra è scesa e scenderà in campo a Milanello per una doppia seduta di allenamento, mentre sabato è prevista solo una sessione al mattino.

Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, però, quello di domani non sarà un classico giorno di lavoro e di allenamento, bensì è in programma una sgambata in famiglia al posto della solita amichevole. Domenica, invece, giorno di riposo.