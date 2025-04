Domani inizia il 33° turno: si gioca anche a Pasqua e Pasquetta

Domani riparte la Serie A Enilive per un lungo weekend in cui si giocherà anche il giorno di Pasqua e di Pasquetta. In particolare il Milan sfiderà domenica sera a San Siro l'Atalanta alle ore 20.45. La giornata riprende domani con tre sfide e con il Napoli che si gioca moltissimo in Brianza in casa di un Monza che è a un passo dalla B. In campo anche Lecce-Como e Roma-Hellas Verona.

33ª GIORNATA

19/04/2025 Sabato 15.00 Lecce - Como (DAZN)

19/04/2025 Sabato 18.00 Monza - Napoli (DAZN)

19/04/2025 Sabato 20.45 Roma - Hellas Verona (DAZN E SKY)

20/04/2025 Domenica 15.00 Empoli - Venezia (DAZN)

20/04/2025 Domenica 18.00 Bologna - Inter (DAZN E SKY)

20/04/2025 Domenica 20.45 Milan - Atalanta (DAZN)

21/04/2025 Lunedì 12.30 Torino - Udinese (DAZN E SKY)

21/04/2025 Lunedì 15.00 Cagliari - Fiorentina (DAZN)

21/04/2025 Lunedì 18.00 Genoa - Lazio (DAZN)

21/04/2025 Lunedì 20.45 Parma - Juventus (DAZN)

Questa la classifica aggiornata della Serie A alla 32^ giornata:

Inter 71 punti (32 partite)

Napoli 68 (32)

Atalanta 61 (32)

Juventus 59 (32)

Bologna 57 (32)

Lazio 56 (32)

Roma 54 (32)

Fiorentina 53 (32)

Milan 51 (32)

Torino 40 (32)

Udinese 40 (32)

Genoa 39 (32)

Como 36 (32)

Verona 32 (32)

Cagliari 30 (32)

Parma 28 (32)

Lecce 26 (32)

Venezia 24 (32)

Empoli 24 (32)

Monza 15 (32)