Domani Milan-Torino, i precedenti tra le due squadre

Domani sera i rossoneri ospiteranno i granata di Juric a San Siro, fischio d'inizio alle 20:45. Sono 150 i precedenti tra Milan e Torino in Serie A: i rossoneri conducono per 62 successi a 33, completano 55 pareggi. I rossoneri, inoltre, non perdono da 25 partite casalinghe di campionato contro i granata (17 vittorie e 8 pari) e hanno vinto gli ultimi tre scontri diretti con un punteggio complessivo di 10-0.