Domani sera c'è la finale di Nations League tra Spagna e Portogallo

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 06 GIU - La finale di Nations League 2025 è un derby iberico tra la Spagna, campione in carica della manifestazione e vincitrice di Euro 2024, e il Portogallo, che vinse la prima edizionedel torneo. Una sfida che, alla vigilia, ha una grandissima favorita nella Roja, che gli esperti Sisal vedono vincente a 1,95 rispetto al 3,60 con cui sono accreditati Portogallo e pareggio. Yamal e compagni sono decisamente avanti, a 1,44, anche per la conquista del trofeo rispetto al 2,75 con cui sono offerti i rossoverdi. Si preannuncia una partita ricca di reti, la Combo Goal + Over 3,5 si gioca a 2,55 e, di conseguenza, un ribaltone è in quota a 6,00. In questa girandola di marcature, chi potrebbe segnare la prima rete del match? La Spagna è avanti, 1,67, rispetto ai cugini del Portogallo, dati a 2,35.

Lamine Yamal si candida a protagonista: il fenomeno del Barcellona primo marcatore è offerto a 5,00 mentre una finale con goal e assist è in quota a 8,25. Insieme a lui, a guidare la Spagna, ci sarà l'altra giovanissima stella Nico Williams, nel tabellino dei marcatori a 3,50. Sul fronte Portogallo, CR7 sarà l'osservato speciale per il golo, dato a 2,75 mentre vederlo sfornare un assist pagherebbe 6 volte la posta. A supportare Ronaldo ci sarà il capitano del Manchester United, Bruno Fernandes: una rete o un passaggio vincente sono dati a 2,45. (ANSA).