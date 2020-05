Domani torna Ibra: andrà in isolamento per due settimane

Zlatan Ibrahimovic sta per rientrare in Italia. Domani l’attaccante rossonero sbarcherà a Milano con il suo aereo privato, chiudendo così la lunga parentesi svedese. Volo previsto al mattino, riferisce La Gazzetta dello Sport. Ibra, prima di riunirsi ai compagni, dovrà rimanere in isolamento per due settimane: nel nostro Paese, infatti, la quarantena è obbligatoria per chiunque rientri dall’estero e sarà così ovviamente anche per lui.