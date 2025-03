Domenica nera per il Milan: i rossoneri perdono con ogni squadra

vedi letture

Domenica nera per il Milan. La sconfitta contro la Lazio di San Siro che di fatto ha gettato l'acqua sulla piccola fiammella di speranza rimasta per la qualificazione in Champions League, è stata solo la terza sconfitta di una giornata davvero da dimenticare per i colori rossoneri. Alle 11 il Milan Primavera, limitato da diversi infortuni, perdeva 4-0 in casa dell'Hellas Verona. Alle ore 15, l'esordio di Oddo con Milan Futuro è stato macchiato da una sconfitta arrivata all'ultimo su rigore in casa della diretta concorrente per la salvezza, il Legnago Salus, che ha rimontato da 1-0 a 2-1 con un uomo in meno.

La ciliegina amarissima è stato il posticipo domenicale di Serie A con il Milan che non gioca il primo tempo con la Lazio, va sotto, riesce a recuperare in 10 contro 11 ma poi perde al 98° per un calcio di rigore. Non solo una domenica, una stagione da dimenticare. L'unica squadra a non perdere è stata la femminile, che ha pareggiato 0-0 con la Fiorentina.