Domenica tutto esaurito a San Siro. Con l'Atalanta prevista quota 1 milione di spettatori stagionali

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riporta questa mattina la Gazzetta dello Sport, per la gara di domenica pomeriggio contro la Fiorentina non c'è più un posto libero a San Siro già da qualche giorno. Ancora una volta i tifosi rossoneri, che sognano, rispondo presente e riempiono fino all'ultimo seggiolino la Scala del Calcio. Stadio che va verso il tutto esaurito anche nell'ultima gara casalinga della stagione, contro l'Atalanta due settimane più tardi: in quell'occasione si potrebbe celebrare il milione di presenze stagionali a San Siro, sponda rossonera.