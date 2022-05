Domenica Verona-Milan, all'andata assegnato agli scaligeri un rigore inesistente

MilanNews.it

Domenica pomeriggio andrà in scena un'altra importante sfida che potrà decidere, in un modo o nell'altro, le sorti di questo combattutissimo campionato di Serie A. I rossoneri di mister Pioli andranno a Verona per sfida l'Hellas di Tudor.

All'andata la partita fu piena di emozione, con il Milan che riuscì in un'incredibile rimonta dopo essere andato sotto di due gol. C'è però un errore da matita rossa e blu contemporaneamente da sottolineare, ed è quello dell'arbitro Prontera e del VAR per il rigore assegnato agli ospiti, che poi è stato realizzato per il momentaneo 0-2. Fu sanzionato un fantomatico fallo di Romagnoli su Kalinic, ma in realtà fu proprio il croato ex Milan a commettere un'infrazione ai danni del difensore rossonero entrando in ritardo e in modo scomposto: né il direttore di gara né il VAR però si accorsero dell'errore. In epoca VAR, anche a distanza di mesi, rimane ancora l'amaro in bocca per la decisione completamente errata della squadra arbitrale.

Quella sera Luca Marelli, ex arbitro di Serie A, commentò così a DAZN l'episodio: "L’episodio è molto particolare, Kalinic allarga molto la gamba destra per cercare il contatto con la gamba sinistra di Romagnoli che sta andando sul pallone. È uno di quegli episodi molto al limite sul quale il VAR difficilmente può intervenire perché non è un chiaro ed evidente errore. L’interpretazione dell’arbitro mi trova molto poco concorde. L’On Field Review in questi casi è impossibile, perché ci sono dei limiti dell’utilizzo del VAR. Però rivisto in questo contatto di calcio di rigore c’è poco, c’è più una furbata di Kalinic. Magari possiamo dire che Romagnoli è stato poco furbo, un po’ negligente nel suo intervento ma di calcio di rigore c’è oggettivamente poco”.