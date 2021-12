Donadoni: "Credo che molti giocatori del Milan abbiano fame di vittoria"

Intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Roberto Donadoni ha parlato del Milan. Queste le sue parole sulle parole di Arrigo Sacchi, "Milan vittima della trappola del successo': "E che cosa ha vinto? Per essere vittima del successo bisogna aver vinto, e il Milan finora non ha vinto nulla. Anzi, io credo che molti giocatori, a cominciare da Ibra, abbiano fame di vittoria. Non credo proprio che si siano montati la testa perché erano in vetta alla classifica. La questione è più banale: mancano certi giocatori e la manovra non è più fluida come in passato. Tutto qui. Ma, quando rientreranno gli infortunati, tutto tornerà a splendere come prima".