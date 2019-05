Donadoni: "Il fatto che Leonardo possa andare via dopo un anno non mi fa essere ottimista per il futuro del Milan"

Roberto Donadoni, intervenuto a Sky Sport 24, si è mostrato abbastanza scettico sulla possibile scelta di un'uscita di Leonardo dal Milan: "Ho incontrato Maldini e Leonardo un paio di mesi fa, si è parlato del più e del meno. Mi serviva una maglia per un ragazzino che aveva subito un'operazione importante. Arrivare all'ultimo e sentire che Leonardo potrebbe dare le dimissioni rendono la cosa poco chiara e non fa pensare in maniera ottimistica per il futuro. Quest'anno hanno provato a mettere le basi, spero che il Milan possa tornare presto competitivo".