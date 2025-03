Donadoni: "Leao ha grande potenziale. Conte cercherà di mettergli pressione addosso"

La partita tra Napoli e Milan riguarda da molto vicino anche uno come Roberto Donadoni, che da calciatore ha vinto praticamente tutto in rossonero, da protagonista, e poi nella sua carriera da allenatore è passato anche sulla panchina partenopea. Chi meglio di lui può presentare il big match di questa sera alle 20.45 allo stadio Diego Armando Maradona? Lo ha pensato anche la redazione de La Gazzetta dello Sport che questa mattina lo ha intervistato per parlare dell'incontro. Le sue parole.

Donadoni si è così espresso su Rafael Leao che questa sera potrebbe partire dalla panchina: "Leao ha un grande potenziale. Se si sente coinvolto e ha spazi dove poter esprimere la sua velocità, diventa imprendibile. Quando lo avrà di fronte, Conte cercherà di mettergli pressione addosso o di raddoppiarlo per non consentirgli di partire. Sa che se riceve palla nello spazio, Leao è difficile da fermare; se invece ne entra in possesso spalle alla porta, è meno pericoloso".