Donadoni: "Milan e Juve non vogliono perdere terreno. Spero in un match di livello"

Intervenuto a Sky Sport, Roberto Donadoni ha commentato il match tra Juventus e Milan: "Sono due squadre che mirano ad un posto in alto e che non vogliono perdere terreno. Mi auguro una partita di grande livello, senza timori eccessivi. Quando una squadra inizia a pensare di non farcela va in difficoltà e difficilmente raggiunge l'obiettivo".