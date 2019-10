Donadoni: "Preferisco i giocatori motivati a quelli a fine carriera"

L'ex rossonero Roberto Donadoni, ora tecnico dello Shenzen, intervistato da L'Ultimo Uomo si è espresso in merito all'esperienza dei calciatori, indicando di preferire giocatori motivati a giocatori a fine carriera: "Preferisco prendere giocatori che abbiano stimoli e voglia di misurarsi in una realtà differente e che non siano solo 30enni a fine carriera, ma anche calciatori di 25-26 anni che possano fare il salto di qualità in questo campionato per poi proporsi in una lega diversa".