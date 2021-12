Donadoni su Kjaer: "È una colonna, un punto di riferimento per la squadra"

Intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Roberto Donadoni ha parlato del Milan. Queste le sue parole sull'assenza di Simon Kjær: "Certamente. Il danese è stato una colonna, un autentico punto di riferimento per tutta la squadra. Con lui la manovra si sviluppava in un certo modo, con Alessio Romagnoli è diverso anche perché lui, puntato negli spazi, va un po’ più in difficoltà. In ogni caso ciò che serve al Milan, adesso, è ritrovare una vittoria per rialzare il morale e proseguire nel lavoro fatto fino a questo punto della stagione. Serve tutta la squadra per arrivare a grandi traguardi, e vedrete che tutta la squadra presto tornerà in grande spolvero"