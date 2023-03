Donati: "De Ketelaere ha bisogno di tempo. Se è stato pagato così tanto..."

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Massimo Donati, ex centrocampista anche del Milan, è intervenuto nella diretta di Tutti Convocati su Radio 24 e ha parlato in modo particolare di Charles De Ketelaere: "De Ketelaere? Pensate al primo anno di Tonali al Milan, a volte non sembrava nemmeno un calciatore. L'anno dopo è diventato forse l'uomo più importante. CDK ha bisogno di tempo. Se è stato pagato tanto per questo ragazzo significa che qualcosa ha fatto"