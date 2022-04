Donati: "Il Milan sa reagire alle difficoltà, è una delle sue maggiori qualità"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'ex rossonero Massimo Donati, intervistato da 1 Station Radio, ha dichiarato dopo la sconfitta del Milan nel derby per 3-0: "Se questa sconfitta può lasciare delle scorie al Milan? Non credo, una delle loro maggiori qualità è quella di reagire alla grande nei momenti difficili - riporta calcioinpillole.com -. Dopo lo Spezia, con l'errore dell'arbitro, poi voltarono pagina e si buttarono a capofitto facendo risultati utili. Ha sempre saputo reagire ai momenti, il lavoro di Pioli è stato importante, sempre al vertice. Dispiace per loro per come è andata, in campionato però è un'altra cosa".