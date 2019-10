Donati: "Milan? Non so chi ha sbagliato di più, ma la programmazione non è stata fatta nei modi migliori"

Un campionato e una coppa di Lega vinte con la maglia del Celtic e una carriera di allenatore che sta muovendo i primi passi proprio in Scozia. Massimo Donati, oggi nello staff di Angelo Alessio sulla panchina del Kilmarnock, ci parla degli hoops, la squadra più forte di Scozia che questa sera sfiderà la Lazio. In esclusiva per Tuttomercatoweb:

Da ex milanista come vedi questa crisi senza fine?

"Non so chi ha sbagliato di più ma la programmazione non è stata fatta nei modi migliori. I budget fanno la differenza ma credo che si sia sbagliato qualcosina. Il tempo magari dirà che hanno fatto la cosa giusta, puntando sui giovani ma se cambi allenatore e Giampaolo è un bravo tecnico significa che sopra hanno sbagliato. È un peccato per il Milan che una volta era sul tetto del mondo e ora si barcamena così".