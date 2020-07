Donati sulla reazione di Ibrahimovic: "Dimostra tanta voglia ma ci deve essere rispetto verso il tecnico"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Donati ha parlato di Ibrahimovic e della sua reazione dopo la sostituzione con il Bologna. Queste le sue parole:

Ibrahimovic se l'è presa per la sostituzione. Come va gestita una situazione del genere?

"Dopo una vittoria importante non è molto difficile, lo è se perdi e anche male. E' un giocatore che vuole essere sempre in campo e questo va bene, ma ci deve essere rispetto anche per gli altri giocatori. Se la fa lui va subito nel dimenticatoio una cosa del genere. Però è vero, si deve portare rispetto al gruppo. Avrei ripreso il giocatore, e anche se è un leader, quello principale deve essere il tecnico e va rispettato".